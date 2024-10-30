Парламент підтримав поправку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам.

При розгляді проекту бюджету на 2025 рік парламент проголосував за поправку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. Про це повідомив в Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

"Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам", - написав він.

При цьому парламентарій зазначив, що за це рішення проголосувало 242 народні депутати.

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"Прокурори, good luck next time)", - пожартував він. Це перекладається як "удачі наступного разу".

Підвищення зарплат прокурорам: що передувало

Днями народний депутат Ніна Южаніна повідомила, що у Раді підтримали підвищення зарплат прокурорам з наступного року. Так, у проєкті бюджету передбачається, що 13,3 мільярда гривень у 2025 році буде витрачено на зарплати прокурорів. Їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком, а це додатково на 2,7 мільярда.

Нардепка зауважила, що пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету, який зараз розглядає проєкт бюджету на 2025 рік.

Також УНІАН повідомляв, що нещодавно виник скандал, коли з’ясувалося, що значна частина прокурорів оформили собі інвалідність і отримують гігантські пенсії. Серед них є ті, які це зробили на основі сфальсифікованих документів.

Народна депутатка України Інна Совсун сказала, що прокурори мали "лазівку" в законодавстві України ще з 2001 року, завдяки якій отримували найбільші виплати по інвалідності. За її словами, такого розміру виплат по інвалідності, як у прокурорів, немає навіть у військових.

Раніше стало відомо, що на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури (27% від загальної кількості) мають статус особи з інвалідністю. 59 з них отримали цей статус ще до війни. У Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор, або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до великої війни.

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