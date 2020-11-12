Політик підкреслила, що в умовах пандемії виділення на створення патріотичних серіалів 100 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 - яскравий приклад неефективності використання бюджетних коштів.

Пріоритети державної бюджетної політики, які демонструє сьогоднішня влада, суперечать реальним інтересам громад, оскільки вони не націлені на забезпечення елементарних соціальних стандартів життя людей.

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявити народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

Політик ще раз підкреслила, що в умовах пандемії виділення на створення патріотичних серіалів 100 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 - яскравий приклад неефективності використання бюджетних коштів. Вона обурена тим, що всупереч її пропозиції про виділення з бюджету країни на 2021 рік 1 млрд грн на забезпечення централізованого водопостачання сільських населених пунктів Одеської області влада передбачила лише 110 млн.

"100 млн зі створеного для протистояння пандемії спецфонду – на зйомку патріотичних серіалів. Чи дозволено це? "Так", - виправдовуються представники влади і стверджують, що в масштабах закладених у бюджеті мільярдів це взагалі копійки. Можливо. Але чому ж тоді такі ж копійки вони планують виділити на першочергове забезпечення сільських населених пунктів Одещини централізованим водопостачанням? 110 млн - рівно стільки на ці цілі передбачено в проекті держбюджету-2021, хоча у своїх бюджетних пропозиціях я наполягала на 1 млрд", - зазначила вона.

Нардеп вважає, що при обмежених можливостях бюджету фінансування, в першу чергу, має спрямовуватися на забезпечення елементарних соціальних стандартів життя.

«100 млн на патріотичні серіали і 110 млн – на воду для людей, які живуть на територіях, де централізованого водопостачання не було ніколи. В Одеській області таких сільських населених пунктів 57%. У XXI столітті. Чи порівнянна така пріоритетність?» - обурилася Плачкова.

Вона підкреслила, що без підтримки з боку держави місцеві бюджети не зможуть забезпечити реалізацію програм, пов'язаних з вирішенням цієї важливої проблеми.

"Мені намагаються довести, що питання з водою – це відповідальність місцевого самоврядування. Мовляв, в умовах децентралізації саме воно відповідає за якість життя на місцях. Смію нагадати, що, за даними Рахункової палати, частина самодостатніх місцевих бюджетів, згідно з прийнятим в першому читанні головному фіндокументу країни, в 2021 році зменшиться до 25%. Де вже децентралізованим громадам думати про воду? Вистачило б на шматок хліба", - резюмувала Тетяна Плачкова.

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Автор: УНІАН