Пріоритети державної бюджетної політики, які демонструє сьогоднішня влада, суперечать реальним інтересам громад, оскільки вони не націлені на забезпечення елементарних соціальних стандартів життя людей.
Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявити народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.
Політик ще раз підкреслила, що в умовах пандемії виділення на створення патріотичних серіалів 100 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 - яскравий приклад неефективності використання бюджетних коштів. Вона обурена тим, що всупереч її пропозиції про виділення з бюджету країни на 2021 рік 1 млрд грн на забезпечення централізованого водопостачання сільських населених пунктів Одеської області влада передбачила лише 110 млн.
"100 млн зі створеного для протистояння пандемії спецфонду – на зйомку патріотичних серіалів. Чи дозволено це? "Так", - виправдовуються представники влади і стверджують, що в масштабах закладених у бюджеті мільярдів це взагалі копійки. Можливо. Але чому ж тоді такі ж копійки вони планують виділити на першочергове забезпечення сільських населених пунктів Одещини централізованим водопостачанням? 110 млн - рівно стільки на ці цілі передбачено в проекті держбюджету-2021, хоча у своїх бюджетних пропозиціях я наполягала на 1 млрд", - зазначила вона.
Нардеп вважає, що при обмежених можливостях бюджету фінансування, в першу чергу, має спрямовуватися на забезпечення елементарних соціальних стандартів життя.
«100 млн на патріотичні серіали і 110 млн – на воду для людей, які живуть на територіях, де централізованого водопостачання не було ніколи. В Одеській області таких сільських населених пунктів 57%. У XXI столітті. Чи порівнянна така пріоритетність?» - обурилася Плачкова.
Вона підкреслила, що без підтримки з боку держави місцеві бюджети не зможуть забезпечити реалізацію програм, пов'язаних з вирішенням цієї важливої проблеми.
"Мені намагаються довести, що питання з водою – це відповідальність місцевого самоврядування. Мовляв, в умовах децентралізації саме воно відповідає за якість життя на місцях. Смію нагадати, що, за даними Рахункової палати, частина самодостатніх місцевих бюджетів, згідно з прийнятим в першому читанні головному фіндокументу країни, в 2021 році зменшиться до 25%. Де вже децентралізованим громадам думати про воду? Вистачило б на шматок хліба", - резюмувала Тетяна Плачкова.
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