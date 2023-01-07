Розмір відшкодування послуги складатиме 6700 грн замість 2272 грн.

Уряд збільшив розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня" з 2272 грн до 6700 грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Уряд схвалив рішення щодо збільшення розміру компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою Кабінету міністрів "Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї", компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня" надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю або у разі, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.

Відео дня

Також постанова визначає механізм нарахування компенсації послуги залежно від фактичного часу здійснення такого догляду за дитиною на підставі акту про надану послугу "Муніципальна няня".

У міністерстві наголосили, що протягом січня 2023 року батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги "Муніципальна няня", повинні підтвердити своє право на таке відшкодування, надавши відповідні документи структурним підрозділам з питань соціального захисту.

Якою буде мінімальна зарплата 2023

До 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні становила 6500 гривень, після підвищення і зараз вона становить 6700 гривень. У 2023 році мінімальну заробітну плату в Україні підвищувати не планують.

3 листопада Рада затвердила держбюджет України 2023. Згідно з документом, мінімальна зарплата в Україні складе 6700 гривень на місяць і не буде змінюватися протягом всього року.

В умовах війни держава буде направляти бюджет насамперед на інші пріоритетні напрямки: сектор оборони та безпеки, виконання соціальних зобов'язань держави (пенсії та соцзабезпечення) і медицину.

Вас також можуть зацікавити новини: