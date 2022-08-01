Співвідношення євро до долара буде залежати від того, яким буде подальший розвиток війни.

Експерт з банків та банківського нагляду Case Україна Євген Дубогриз спрогнозував курс долара.

Його цитує Еспресо.

"Я думаю, що до кінця літа долар стабілізується і буде триматися навколо офіційного курсу. А от до кінця року буде повзуча девальвація, тобто поступово долар буде дорожчати через такі фактори, як війна в Україні, війна в Європі, підвищення ставок Федеральною резервною системою США. Головне зараз, і це буде психологічно важливо, щоб до кінця літа Нацбанк зміг втримати курс долара до гривні на рівні до 40", - сказав Дубогриз.

Він додав, що співвідношення євро до долара буде залежати від того, яким буде подальший розвиток війни, чим вона буде жорсткішою, тим євро буде дешевше до долара.

"І другий момент, як швидко Євроцентробанк буде реагувати на інфляцію і підвищуватиме ставки. Зараз ФРС США у три рази підняла ставку і далі буде це робити, а Євроцентробанк лише один раз підняв ставку, тому що йому важче це робити через бюрократичні узгодження. На мою думку, долар і далі по трохи буде дорожчати по відношенню до євро", - заявив експерт.

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