Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,77 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 9 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,22 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 30,77 грн/євро, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,17/27,19 грн/дол., до євро - на рівні 30,67/30,69 грн/євро.

Курс на 9 грудня:

Національний банк України на середу, 8 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,33 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Експерти прогнозують, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.

Експерти також прогнозували, що в грудні курс долара закріпиться на позначці вище 27 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій