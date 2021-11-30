На початку грудня вартість американської валюти переступить психологічно важливу позначку в 27 грн/$.

В грудні курс долара закріпиться на позначці вище за 27 грн/$.

Такий прогноз озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, повідомляє "Обозреваель".

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За словами експерта, на початку грудня вартість американської валюти переступить психологічно важливу позначку у 27 грн/$, у зв'язку з чим в перші тижні грудня Долар може підняття до позначки у 27,2 грн/$.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,2 грн, а готівковий долар в банках може бути близько 27,1/27,3 грн", – зазначив експерт.

Прогноз на 30 Листопада:

Національний банк України на вівторок, 30 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,17 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Експерти прогнозували, що до кінця листопада курс долара підніметься до 27 гривень.

29 листопада 2021 року експерти прогнозували, що кризові ціни на газ змінять курс долара.

Автор: Олена Коваленко