Основний вплив війни, який побачать українці, відобразиться на цінах, знеціненні заощаджень та на курсі.

Із врахуванням прогнозів інфляції від НБУ, доходи громадян упродовж 2022–2023 років впадуть більш ніж наполовину.

Про це заявив експерт CASE Україна та ексзаступник директора департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз, пише Forbes.

"Майже 65% коштів населення в банках – це вклади до запитання з символічними відсотками, – каже він. – Так само є проблема із зарплатами – вони будуть підвищуватися, але меншими темпами порівняно з інфляцією, принаймні цього року та більшу частину наступного".

При цьому Дубогриз не очікує суттєвого зростання безробіття. "Навпаки, ймовірно, буде додатковий попит на робочу силу", – зазначає він.

Ще на початку червня президент Володимир Зеленський оголосив про початок підготовки уряду до "найскладнішої зими в історії".

"Зима вимагатиме значних коштів на закупівлю енергоносіїв: газу та палива, – каже Дубогриз. – Єдиний можливий спосіб це профінансувати – через докапіталізацію держкомпаній та через державні закупівлі. Тобто за рахунок емісії".

Втім, він не очікує масштабної кризи за прикладом 1990-х. "У нас не ресурсна, а воєнна криза: ресурсів вистачає, допомога є і буде тривати, – зазначає Дубогриз. – Просто війна з’їдає більше ресурсів, ніж у нас є. Тому основний вплив, який ми побачимо, відобразиться на цінах, знеціненні заощаджень та на курсі".

Раніше повідомлялося, що понад третина українців (39%) втратила роботу через війну. Найбільше тих, хто втратив роботу, серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює в приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: