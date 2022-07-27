Згідно з результатами дослідження, найбільше тих, хто втратив роботу, серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює в приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб.

Понад третина українців (39%) втратила роботу через війну.

Про це свідчать результати п’ятнадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Зазначається, що найбільше тих, хто втратив роботу, серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює в приватному секторі або має власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб.

"У динаміці по регіонах спостерігається подальше зростання кількості безробітних серед мешканців сходу (у червні – 53%, у липні – 57%). Також помітно певне зростання кількості тих, хто втратив роботу і серед мешканців центральних та західних областей (у центрі – 37%, на заході – 32%)", - йдеться у прес-релізі за результатами дослідження.

Серед тих, хто втратив роботу на час війни, лише третина активно її зараз шукає, ще 23% думають над цим, і 41% - займають вичікувальну позицію. Менш мотивовані, ніж інші, на пошук нової роботи респонденти старшого віку, держслужбовці, та ті, хто мають заощадження.

При цьому серед тих, хто мав роботу до війни, наразі працюють 59%: повноцінно – 34%, віддалено або частково – 19%, знайшли нову роботу – 6%.

Згідно з результатами опитування, половині працюючих знизили зарплати на 10 і більше відсотків. У 43% розмір зарплат не змінився, у 9% - зріс. Найбільше тих, хто відчув зниження доходів, серед тих, хто працює зараз віддалено або частково, та підприємців.

Разом з тим відносна більшість (57%) респондентів готова продовжувати працювати навіть у разі зменшення зарплати, 40% – шукатимуть нову роботу.

Як свідчить дослідження, серед працюючих домінує впевненість у збереженні свого робочого місця у наступні півроку (переконані у цьому – 83%). Не впевнені – 11%. Найбільше останніх серед тих, чия зарплата зменшилася більш ніж на 50%.

Майже 40% працюючих переконані, що змогли б швидко знайти роботу у випадку її втрати. 57% – не мають такої впевненості, найчастіше це опитані старшого віку, жінки, працівники державного сектору.

Що відомо про опитування

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування 23-24 липня 2022 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було українського мобільного зв'язку.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність – 1 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 3,1%.