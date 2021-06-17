Курс гривні до євро зміцнився до 32,44 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 18 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,17 грн/дол., тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 32,44 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 33 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Курс на міжбанку 17 червня

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,17/27,20 грн/дол., до євро - на рівні 32,43/32,45 грн/євро.

Курс валют днем раніше

Національний банк України на четвер, 17 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,03 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій