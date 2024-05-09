Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 9 травня, зріс на 10 копійок і становить 39,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,25 грн, євро - за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 16 копійок – до 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і становить 42,74 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 10 копійок і складає 39,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,78 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 8 копійок і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 9 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,38 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,32 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

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