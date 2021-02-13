У Міжнародному валютному фонді назвали переговори місії фонду з українською владою продуктивними, але вимагають продемонструвати прогрес у реформах, аби досягти угоди щодо отримання нового траншу.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) провела з українською владою продуктивні переговори, але Україна має продемонструвати більше прогресу в реформах, аби досягти підписання угоди про новий транш за п'ятимільярдною програмою фінансової допомоги.

Про це постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив сьогодні, повідомляє DW.

Читайте такожРосія розширила санкційний список проти українських компаній

"Дискусії продовжуватимуться", - цитує його слова агентство Reuters.

За словами Люнгмана, переговори передусім були сконцентровані на посиленні управління у Національному банку України, регуляторних рамках для банківського нагляду, заходах зі зменшення середньострокового фіскального дефіциту, законодавстві з відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судової системи, а також на політиці в енергетичній сфері.

Допомога МВФ: що відомо

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19 .

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ з основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 р. відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко