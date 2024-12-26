Загалом Нідерланди виділили Україні 10 мільярдів євро допомоги.

Нідерланди вже надали Україні допомоги на суму 3,8 мільярда євро, і у планах - надати ще шість мільярдів євро, повідомив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут в інтерв’ю Укрінформу.

"Протягом останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб – морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою… Наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще шість мільярдів", - сказав посол.

Таким чином, за його словами, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли.

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Він наголосив, що підтримка Нідерландами України - "в інтересах Європи". Мовляв, надаючи її, Нідерланди стоять "на захисті своєї безпеки", захиють і свої "процвітання і цінності".

"Отже, процес вашого вступу до Європейського Союзу дуже важливий. У Договорі про Європейський Союз є окреме положення про безпеку. Тож це не лише про єдиний ринок. Коли війна закінчиться, ЄС обов’язково матиме довгострокові відносини з Україною, і я вважаю, що все, що ЄС і країни-члени зараз роблять щодо надання військової допомоги Україні, частково зміститься в бік економічної підтримки, відновлення тощо", - зазначив Дорхаут.

Окремо він сказав про підтримку української енергетики. Каже, країна постійно шукає нові можливості, щоб Україні допомогти пережити складну зиму.

"Для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні. Ми вже багато зробили для вашої підтримки країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму", - підкреслив дипломат.

Як Нідерланди допомагають Україні: останні новини

Нідерланди передали українській армії три пускові установки американського зенітного ракетного комплексу Patriot, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Він зазначив, що зупинення російської агресії було і залишається спільним інтересом обох країн.

Брекельманс також оголошував про виділення Україні 400 млн євро на розробку передових безпілотників. Він зазначив, що план дій щодо БпЛА об'єднає українські інновації та нідерландські знання для того, аби покращити технології, які використовуються на фронті.

Крім того, Нідерланди є однією з кількох країн, які передають Україні літаки F-16. Міністр оборони заявляв, що Україна може використовувати винищувачі F-16 для ударів по військових об'єктах на території РФ.

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