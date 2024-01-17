Держсекретар нагадав, що кошти, які виділяють на закупівлю зброї для України, залишаються у США.

Сполучені Штати Америки зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне, щоб пережити 2024 рік. Зокрема, йдеться про затвердження Конгресом додаткового фінансування, про яке попросив президент Джо Байден. Відсутність цих грошей створить справжню проблему. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в Давосі в інтерв’ю CNBC.

"Чарівного горщика з грошима не існує. Якщо ми не отримаємо цих грошей, це буде справжня проблема. Це справжня проблема для України. Я думаю, що це проблема для нас і лідерів в усьому світі. З тих грошей, які ми просимо, 50 мільярдів доларів витрачаються прямо в США на закупівлі товарів для оборони України. Це зроблено в Америці. Це американські робочі місця", – вказав політик.

Він додав, що вірить у підтримку допомоги Україні в обох палатах Конгресу, але ще потрібно досягти згоди.

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За словами Блінкена, Росія в Україні терпить стратегічну поразку, тому важливо підтримати Київ. Війна не триватиме безкінечно, тому і видатки на допомогу будуть не постійними.

Допомога США для України

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу на зустріч у Білому домі, щоб обговорити свій запит на фінансування України, Ізраїлю та кордону. Президент і його помічники попередили, що відмова схвалити фінансування може принести перемогу президенту РФ Володимиру Путіну.

За даними ЗМІ, спікер Палати представників Майк Джонсон не прийме будь-яку угоду із Сенатом і Білим домом про безпеку кордону, що передбачало б продовження допомоги Україні.

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