Вона додала, що бачить, як Україна перемагає обставини.

Спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала ситуацію з питанням виділення допомоги Україні.

В інтерв'ю "Суспільному" вона зазначила, що для України зараз непростий час через постійні російські обстріли та невпевненість щодо допомоги від ЄС і США, і під час свого візиту до Києва вона "відчула тривогу".

"Але вранці я почула від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що підтримка Україні з боку ЄС гарантована. Також, тут, у Давосі, члени обох палат нашого Конгресу, обох партій, запевнили, що збираються схвалити цей додатковий пакет допомоги Україні. Тож, за моїми відчуттями, допомога вже на підході", - зазначила Пріцкер.

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Вона додала, що бачить, як Україна перемагає обставини і українська економіка зростає.

"У вас на 17% зросли інвестиції. Державні доходи зросли на 10% — це 4,4 мільярда доларів. Чорноморські шляхи функціонують. Наприкінці року ви ухвалили значний пакет реформ. Під час мого візиту ми зустрілися з усіма партіями у Верховній Раді, і вони сказали, що у 2024 році планують підтримати необхідні реформаторські закони й що зосереджені на роботі щодо вступу України до ЄС. Тож ситуація неоднозначна, але є позитивні тенденції", - підкреслила вона.

Вона також додала, що члени Конгресу розуміють, що інвестують у місце, яке має можливості та потенціал. Розуміють, що Україна бореться не лише за власну безпеку, а і за європейську, американську.

"Наші парламентські процеси можуть бути подекуди безладними, але тут йдеться про невідкладні питання і всі добре усвідомлюють виклики", - підсумувала Пріцкер.

Допомога від США

Білий дім ще в 2023 році запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, проте запит так і не був схвалений. Перед новорічними святами республіканці пішли на канікули без остаточного голосування. Каменем спотикання стало питання безпеки американського кордону.

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу на зустріч у Білому домі, щоб обговорити свій запит на фінансування України, Ізраїлю та кордону. Президент і його помічники попередили, що відмова схвалити фінансування може принести перемогу президенту РФ Володимиру Путіну.

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