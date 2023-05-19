За словами міністра фінансів, економіку значно підтримує сплата податків українськими підприємцями.

Україна перебуває у значно кращій економічній ситуації, ніж минулого року, і цьогоріч очікується зростання ВВП на 3,2% проти минулорічного падіння на 29,1%. Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, про це йдеться у колонці міністра фінансів Сергія Марченка.

"Якщо за підсумками 2022 року падіння економіки становило 29,1%, то податкові надходження до загального фонду держбюджету (не враховуючи ряд факторів, таких як приріст за рахунок інфляції та вимушене тимчасове невідшкодування ПДВ) зросли на 2% проти 2021 року, становивши 627,7 млрд гривень. Це стало можливим лише завдяки неймовірним зусиллям бізнесу", - написав Марченко.

За його словами, сьогодні Україна перебуває у значно кращій економічній ситуації, порівняно з періодом рік тому.

Відео дня

"Інфляція знижується швидшими темпами, ніж початково прогнозувалось, – з 26,6% у грудні 2022 року до 17,9% у квітні 2023 року. Ми утримуємось від монетарного фінансування у 2023 році, а прогноз зростання ВВП підвищено до 3,2%", - зазначив очільник Мінфіну.

Та головним міністр назвав героїзм українських підприємців, які, незважаючи на безпрецедентні виклики та абсолютну невизначеність, продовжували працювати і сплачувати податки.

За словами Марченка, в країні немає жодної галузі, яка б не зазнала втрат від російської агресії: розрив ланцюгів постачання, проблеми з логістикою, нестача пального, відсутність електропостачання і врешті-решт регулярні обстріли РФ значно ускладнили, але не зупинили їх роботу.

"І якщо у перший місяць війни бізнес в Україні був практично паралізований, то сьогодні 90% вже відновили свою діяльність. Здатність українського бізнесу до гнучкості та адаптації навіть у таких вкрай важких умовах є неймовірною. І це надзвичайно важливо, адже армію ми фінансуємо виключно за рахунок податків та внутрішніх запозичень", - написав міністр.

Марченко додав, що особливо вражає те, що навіть на тимчасово окупованих територіях підприємці сплачували податки в український бюджет, незважаючи на утиски окупаційної влади.

"Для розуміння, за період від початку війни і до червня 2022 року 2,3 млн платників податків, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій або тимчасово окупованих територіях, сплатили податків, зборів та платежів на 278,1 млрд грн (Харківська, Херсонська, Запорізька області)", - зазначив міністр.

Економічна ситуація в Україні

У березні Міністерство економіки України скоригувало свою оцінку падіння ВВП в 2022 році до 29,2%, при цьому попередня оцінка скорочення економіки складала 30,4%.

Законом про держбюджет на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 3,2%.

Світовий банк у квітні погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році з 3,3% до 0,5%. А Національний банк наприкінці квітня поліпшив свій прогноз економічного зростання в 2023 році з 0,3% до 2%.

Вас також можуть зацікавити новини: