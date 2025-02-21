З наступного року зростає невизначеність щодо забезпечення України фінансами.

Нинішня ситуація у міжнародній політиці має прямий зв'язок з фінансами України, тому необхідно запровадити військову цензуру видатків та "рахувати кожну копійку".

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. "Сьогодні ми перебуваємо у періоді найвищої турбулентності з березня 2022 року. Підтримка України, у тому числі фінансова, стратегічним партнером не є гарантованою. Це справляє вплив і на ЄС, де починаються певні неприємні для нас політичні дискусії", - написав він у Telegram-каналі.

Гетманцев зазначив, що, попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, зростає невизначеність у 2026 році і надалі, насамперед, по мірі вичерпання інструменту ERA ($50 млрд від прибутків за рахунок заморожених активів РФ).

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"Ми вдячні за будь-яку допомогу, ми розраховуємо на таку допомогу під час перемовин про вступ до ЄС і післявоєнної відбудови, але вірним буде і те, що маємо зараз критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси", - наголосив він.

Депутат вважає, що наразі необхідно "рахувати кожну копійку", зокрема для держави – жорстко припинити тінь та корупцію.

"Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ. Прибрати будь-яку профанацію. Тільки від роботи податкової ми маємо у 2025 році, не напружуючись, отримати плюс $4 млрд від детінізації, а якщо напружитись - набагато більше", - написав Гетманцев.

Також він вважає за необхідне запровадити військову цензуру видатків.

"Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав "приріст" ВВП менше статистичноі похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд не на рік, а на три. Тотальна детінізація і економія - це те, що зараз потрібно", - підкреслив депутат.

Суспільству він порадив "врешті подорослішати" і припинити толерувати ухилення від оподаткування та "безглузді дискусії на кшталт вбивства бізнесу" від додаткових 3,5% військового збору.

"Той, хто краде податки у будь-якій формі - ворог. Такий самий, як і крадій у владі. Оцінка має бути однозначною від всіх, хто вважає себе українцями. В березні 2022-го ми всі це розуміли однаково. Сьогодні ситуація не менш складна та небезпечна", - написав Гетманцев.

Міжнародна допомога Україні

Вперше від початку вторгнення Україна має резерв зовнішньої допомоги щонайменше на рік уперед. Завдяки програмі ERA на $50 млрд за рахунок російських активів Україна повністю покриє дефіцит бюджету - $38 млрд - у 2025 році. Секретар комітету з питань бюджету у Верховній Раді Володимир Цабаль розповів, що парламент може виділити додаткові $5-7 млрд на оборону із заморожених російських активів.

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