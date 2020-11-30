З урахуванням динаміки захворюваності, вже в II кварталі 2021 року доведеться в 10 разів скоротити витрати на лікування.

Закладених у Державному бюджеті-2021 коштів недостатньо для вакцинації та лікування українців від COVID-19. Крім того, брак коштів будуть відчувати інші важливі напрямки.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дороги

Про це йдеться в заяві національної служби здоров'я України, опублікованій в Facebook.

Повідомляється, що в бюджеті на наступний рік закладається 123 мільярди гривень на програму медичних гарантій. Однак при такому фінансуванні не вистачить коштів на ряд напрямків.

Зокрема, в цьому бюджеті на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено тільки 14,5 мільярда гривень. З урахуванням динаміки захворюваності, вже в II кварталі 2021 року доведеться в 10 разів скоротити витрати на лікування.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН