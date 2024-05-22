Найнагальніші потреби Києва в обороні можуть бути задоволені через Європейський фонд миру і через Європейську програму оборонної промисловості.

Україна отримає перші кошти з доходів від заморожених активів РФ у ЄС уже в липні поточного року.

Про це 21 травня повідомили в Європейській комісії, привітавши рішення Євроради, яка схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.

"Швидкість залишається ключовим фактором. І Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні", — заявив віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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У ЄК зазначили, що рішення набуде чинності після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

"Ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік", — пояснили у відомстві.

Як пояснили у Єврокомісії, у 2024 році всі отримані з російських активів кошти ЄС спрямує для роботи механізму Ukraine Facility для підтримки надзвичайної реабілітації, відновлення та реконструкції. При цьому найнагальніші потреби Києва в обороні можуть бути задоволені через Європейський фонд миру і через Європейську програму оборонної промисловості.

"Рішення дають змогу визначити пріоритетність потреб, які можуть змінюватися з часом. Розподіл буде переглядатися щорічно, причому перший перегляд відбудеться 1 січня 2025 року", — зазначили в Єврокомісії.

Доходи від заморожених активів РФ

21 травня Рада ЄС схвалила план з використання доходів від заморожених активів Росії для допомоги Україні, повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський. За його словами, вже цього року можна отримати до 3 млрд євро, 90% цієї суми планують використати для підтримки української армії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що сума доходів від заморожених активів Російської Федерації розміром 3 млрд євро на рік не співставна з ціною самих знерухомлених активів у близько 260 млрд євро.

WP писав, що США та союзники отримали новий поштовх вичавити максимум з активів РФ для України. У зв'язку з серйозними проблемами в Україні та на тлі питань щодо фінансування з боку США, з'явився новий поштовх до розблокування майже 300 мільярдів доларів російських активів.

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