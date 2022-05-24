Наразі іноземні активи Росії захищені суверенним імунітетом.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання заморожених в результаті санкцій російських активів на відновлення знищеної Росією інфраструктури України.

Про це вона розповіла під час виступу на економічному форумі в Давосі.

Фон дер Ляєн зазначила, що європейська спільнота "допоможе Україні повстати з попелу".

За її словами, президенту Володимиру Зеленському був запропонований план відбудови країни, який потребуватиме донорів з усього світу.

"Нам потрібна участь усіх. І ми повинні залучити всі можливості - в тому числі, можливо, використовуючи російські активи", - зазначила глава Єврокомісії.

Раніше Зеленський запропонував країнам-партнерам підписати багатосторонній договір для передачі заарештованих російських коштів і активів на відновлення України.

Наразі іноземні активи Росії захищені суверенним імунітетом, а права олігархів – недоторканністю приватної власності.

Отже, потрібен легітимний міжнародний механізм, який забезпечить компенсацію завданих Росією збитків і діятиме, попри її категоричну відмову співпрацювати.

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