Відтепер загальна допомога на зброю для України від Євросоюзу становить 2 млрд євро.

В Європейському Союзі остаточно затвердили четвертий транш в 500 мільйонів євро на озброєння для України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Зокрема, Рада ЄС схвалила два заходи з надання допомоги в рамках Європейського фонду миру, які дозолять Євросоюзу додатково підтримати спроможності і стійкість Збройних сил України для захисту її територіальної цілісності і суверенітету, а також захисту цивільного населення проти постійної російської воєнної агресії.

Так, після схвалення трьох траншів підтримки на загальну суму 1,5 млрд євро цього року, четвертий транш залучить ще 500 млн євро на ресурси, вже мобілізовані в рамках Європейського фонду миру для України, і таким чином збільшить загальний розмір допомоги до 2 млрд євро.

"Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні на полях битви України. З врахуванням цих 500 млн євро, ЄС загалом виділив 2 млрд євро для підтримки поставок військового обладнання Збройним силам України з боку країн-членів ЄС. Ця підтримка - це лише одна частина європейських зусиль для допомоги Україні із самозахисту. ЄС та його країни-члени налаштовані продовжувати. Ми робили це з початку війни і продовжимо до кінця", - наголосив віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Також сказано, що обсяг зброї, який буде надано у новому пакеті підтримки, відповідає поточним пріоритетам, висловленим українським урядом.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня глави МЗС країн Євросоюзу узгодили виділення четвертого траншу допомоги у 500 млн євро на озброєння для України.

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