Зокрема, президент пропонує створити спеціальний фонд для виплати компенсації усім українцям, які постраждали від російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський пропонує країнам-партнерам підписати багатосторонній договір для передачі арештованих російських коштів і активів на відбудову України.

Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення.

"Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат", - наголосив Зеленський.

Зокрема, за його словами, "на основі такого договору російські кошти та майно, які знаходяться у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію".

"Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби й кожного снаряду, які вона випустила по нам", - підкреслив глава держави.

Президент сказав, що Україна пропонує міжнародним партнерам стати засновниками такого фонду і учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядає позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.

"Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим. Але насправді вже почалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів", - додав Зеленський.

При цьому, президент відзначив, що світ уже про це говорить.

"Тож маємо зробити. І починаємо такий спеціальний діалог з нашими партнерами. Щоб агресор відчував, що війна здатна завдати максимальних збитків не комусь іншому, а саме тому, хто пішов з нею до сусіда. Світ побачив, що наявні міжнародні організації та інструменти не можуть впоратися з усіма викликами. Тому треба не просто використовувати ті можливості, які вже існують, а й пропонувати нові. Це буде дієво", - додав Зеленський.

Як підкреслив президент, російські гроші як компенсація мають дійти до кожної людини, родини, бізнесу, які постраждали.

"Звичайно, російська держава не визнає навіть того, що вона є агресором. Але її визнання й не потрібно. Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією. Але й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має отримати відповідь й знати, що буде покаране", - відзначив президент.

Як писав УНІАН, Міністр юстиції України Денис Малюська повідомляв, що доступ до коштів держави-агресора Україна може отримати до кінця року, ці активи направлять до Фонду компенсації збитків, завданих агресором.

Він зазначив, що юридичний шлях до коштів російських олігархів та їхнього майна за кордоном триватиме довше.

Також раніше Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про конфіскацію пов'язаних з РФ активів для допомоги Україні. Він передбачає положення, відповідно до яких кошти, конфісковані в іноземних осіб, на які накладені американські санкції, повинні спрямовуватися на відновлення України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі та її народу включаючи військову допомогу.

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