Частка нерезидентів на ринку ОВДП України збільшилася майже до 10%.

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня збільшився на 3%, або на 2,9 мільярда гривень, - до 98,753 мільярда гривень.

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Як свідчать дані на сайті Національного банку України, поточна частка нерезидентів на ринку ОВДП України збільшилася до 9,8%, а в порівнянні з початком року обсяги вкладень зросли на 14,4 мільярда гривень, або на 17%.

Що цьому передувало

У 2020 році обсяг вкладень нерезидентів в ОВДП України скоротився на 27,1% у порівнянні з попереднім роком, або на 31,4 мільярда гривень, - до 84,374 мільярда гривень.

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Автор: Катерина Жирій