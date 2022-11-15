Гроші виділятимуться Херсонській обласній адміністрації для Херсонської ОВА.

Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури Херсонської області.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду у вівторок, 15 листопада.

"Маємо якнайшвидше почати відбудову на звільнених територіях Херсонської області. Насамперед, відновити пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та забезпечити людей електроенергією, теплом", – розповіла міністер економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, виділені кошти також підуть на відновлення об’єктів соціальної сфери. Гроші виділятимуться Херсонській обласній адміністрації для Херсонської ОВА. Проте вона має узгодити перелік заходів, що фінансуватимуться з цих коштів, з Міністерством розвитку громад та територій.

У Мінекономіки додали, що йдеться, зокрема, про обстеження об’єктів, закупівлю будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об’єктів, капітальний ремонт і реконструкцію, поточні ремонти та розбирання зруйнованих конструкцій.

Ситуація в Херсонській області

Секретар ради нацбезпеки закликав херсонців, які виїхали з міста, не поспішати повертатися додому. Окрім того, що територія сильно замінована, є високі ризики того, що російські окупанти почнуть гатити з лівого берега Дніпра. Покидаючи місто, росіяни пошкодили всі комунальні системи, тому Херсон нині без світла, водопостачання та сталого зв'язку.

Крім того, російські загарбницькі війська знищили енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що перед зимою російські окупанти зруйнували всю критичну інфраструктуру Херсона. Абсолютно всі важливі об’єкти в місті та області заміновані.

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