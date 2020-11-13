На карантині люди почали частіше користуватися великими екранами. А от смартфони нині купують рідше.
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Про це повідомляє ТСН.ua.
"Такі тенденції фахівці пов’язують з тим, що на карантині багато людей почали навчатися онлайн і грати в комп'ютерні ігри", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надзвичайно великий попит у часи пандемії на телевізори.
"Аналогічна ситуація зі смарт-годинниками. Аналітики переконані, що фітнес-трекери залишаться в тренді та після карантину", - підкреслює видання.
Раніше опитування однієї з міжнародних дослідницьких компаній показало, що українці частіше закуповуються в супермаркетах, магазинчиках і ринках біля дому.
Рідше люди ходять на гуртові ринки, купують на базарах і в кіосках.
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