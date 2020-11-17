Отже, є схеми, за якими держава не доотримує мільярди гривень, питома їх частина - через несплату податків.

Прем’єр Денис Шмигаль обіцяє компенсувати зарплати робітників тим, чий бізнес не працюватиме у карантин вихідного дня. Майже 50% українського бізнесу сьогодні працює у тіні, тобто скільки і хто отримує зарплату, невідомо. Резюме: якщо кабмін навіть реально виділить гроші, порахувати кому і скільки треба буде неможливо.Тож не буде компенсацій – будуть безробітні

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Десятки тисяч безробітних, які в пошуках грошей, можуть стати звичайними аферистами!

Отже, є схеми, за якими держава не доотримує мільярди гривень, питома їх частина - через несплату податків. За словами голови профільного комітету Данили Гетманцева, ціна питання - 5-6 мільярдів щомісячно.

"Зайдіть в будь-який магазин на Хрещатику й щось придбайте і подивіться, який чек вам видадуть. Вам видадуть чек від фізичної особи підприємця (ФОП). ФОП має обсяг продажу на рік 5-7 мільйонів. Весь цей магазин за день має такий обсяг родажу. Це ресторани, інтернет-магазини, це ювелірка, це електроніка, це аптеки", - резюмував Гетманцев.

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Автор: УНІАН