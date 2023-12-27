Індекс Еспресо в Україні за останні роки виріс удвічі: з 15 гривень у 2017 році до 30 гривень наприкінці 2023.
Як повідомляє Опендатабот, посилаючись на дослідження Індексу Еспресо від Poster POS, під час повномасштабного вторгнення відбувся різкий скачок ціни. Так, середня вартість еспресо в країні зросла з 20 до 28 гривень лише протягом 2022 року.
Зазначається, що найдорожче філіжанка кави коштує на Одещині (36 грн), Донеччині (35 грн) та Харківщині (32 грн). Натомість найнижчі ціни на базовий кавовий напій в Україні на Хмельниччині (21 грн), Сумщині (23 грн), Житомирщині та Вінниччині - по 24 грн відповідно.
Вартість харчів напередодні свят
Новорічне меню із традиційних страв таких як салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдеться на українську родину з чотирьох осіб близько 2879,15 грн, тобто на 8,4% дорожче, ніж торік.
Зокрема, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 285,46 грн. Це на 1,3% більше, ніж при святкуванні Нового 2023 року.
Натомість салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2% дешевше рівня минулого року (133,08 грн).