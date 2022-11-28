Очікується, що мобільний додаток, транзакції та всі основні послуги працюватимуть.

Monobank готовий до сценарію повного блекауту, оскільки підготовку до масштабних відключень електрики банк почав після першого обстрілу енергосистеми, 10 жовтня, витративши на підготовчі заходи близько мільйона доларів.

Про це завив співзасновник monobank Олег Гороховський в інтерв'ю "НВ. Бізнес", зазначивши при цьому, що в разі повного блекауту оплати повинні будуть приймати магазини, що працюють на генераторах.

Очікується, що мобільний додаток, транзакції та всі основні послуги працюватимуть. Однак такі послуги, як, наприклад, оформлення розстрочок або кредитів, перекази грошей за номером телефонів будуть недоступні.

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Що стосується розрахунків картками в разі тривалої відсутності електроенергії, то, за словами Гороховського, оплати прийматимуть магазини, які працюють на генераторах.

За словами Гороховського, тепер дані знаходяться в хмарному сховищі Amazon. Що обходиться банку в сотні тисяч доларів щомісяця.

"Тобі потрібно відправити туди основні бази, ти платиш "Амазону" за той обсяг збереженої там інформації. З нашими обсягами інформації - це величезні чеки", - зазначив співзасновник monobank.

Удар по енергосистемі України та monobank:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада в Україні розпочався енергетичний блекаут. У зв'язку з масовими відключеннями світла зняти готівку в банкоматах було неможливо. Також неможливо було розплатитися за покупки банківською картою, термінали в магазинах не працювали. Біля банкоматів шикувалися кілометрові черги.

25 листопада клієнтам monobank дали можливість зняти готівку без банкоматів.

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