Податківцям слід вибудувати довірчі відносини з платниками податків.

За час кризи у 2020 році податкова служба України недособирала податки газових компаній і зібрала менше податків з великих корпорацій, ніж повинна була. А тим часом, підприємці, навіть страждаючи від трьох жорстких карантинів без будь-якої держпідтримки або податкових пом'якшень, продовжували платити ПДВ і ПДФО. Це поглибило податкову нерівність в Україні, створюючи дисбаланс у системі та податкову несправедливість.

Про це говорить екс-глава ДПС України Сергій Верланов, повідомляє Цензор з посиланням на KyivPost.

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"По державному бюджету-2021 вдарять погані результати податкового плану 2020 року, який забезпечив перевагу олігархам, а не рядовим платникам податків. Олігархічні корпорації заощадили у 2020-му, заплативши менше податків. Все це призвело до дефіциту в проекті бюджету на 2021, говорить він. У 2020 році дефіцит бюджету зріс з 96 млрд гривень до 298 млрд, оскільки держава отримала на 146 млрд гривень менше податків, ніж планувала. У 2020 році в Україні зібрали 851 млрд гривень податків", - йдеться в статті KyivPost з посиланням на слова екс-глави ДПС Верланова.

"Податкова нерівність і невиконання плану оподаткування у 2020-му призвело до розширення тіньової економіки. Коли платники податків вважають систему несправедливою, вони переходять у тінь і уникають сплати податків. Тіньова економіка становить не менше 30% реальної та заважає справедливій ринковій конкуренції через демпінг", - зазначив Сергій Верланов.

На його думку, податківці мають розв'язати цю проблему, якщо вони хочуть чесного діалогу з платниками податків. Податківцям слід вибудувати довірчі відносини з платниками податків. А це неможливо, коли уряд відкрито використовує їхні кошти неналежним чином.

"Близько 80% з 65-мільярдного Фонду боротьби з коронавірусною кризою витрачено не на медичне обладнання для лікарень і тести для боротьби з епідемією. Гроші пішли на ремонт і будівництво доріг. Як українцям терпіти витрату їхніх податків на будівництво доріг, коли в лікарнях не вистачає обладнання? Ключ до функціональної податкової служби - це побудова довіри, а не доріг", - вважає Сергій Верланов.

Як раніше повідомлялося, екс-голова ДПС Сергій Верланов оцінив роботу податкової у 2020 році максимум на «трійку».

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Автор: УНІАН