Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, а євро – 47,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 19 червня, залишився на рівні попереднього показника і становить 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 13 копійок і складає 48,30 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,60 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,48 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,30 грн/євро, а курс продажу - 48,00 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 19 червня, складає 104 827 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 368 190 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 19 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,63 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомлялося на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,90 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася 12 копійок.

Вас також можуть зацікавити новини: