НАК звернулась за коментарем до Lazard Frères SAS, яка допомогає з реструктуризацією боргу.

Група кредиторів, яких консультує Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не погоджується з останньою пропозицією щодо реструктуризації боргу НАК "Нафтогаз України". Вони відхилили попередні плани відстрочити виплату основної суми та відсотків за боргом $835 млн, за яким вже прострочено дефолт.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела. Як зазначається, кредитори впевнені, що "Нафтогаз" має змогу провести виплати.

Ця група має достатньо впливу, щоб перешкодити НАК отримати підтримку 75% кредиторів, що необхідно для схвалення реструктуризації. Вони представили власний план, який враховує фінансовий стан "Нафтогазу", а також законні побоювання щодо його необхідності повністю підтримувати економіку України та її критичну інфраструктуру.

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У виданні нагадали, що кредитори є держателями єврооблігацій з погашенням у 2022 і 2026 роках, а також облігації, термін погашення яких був спочатку у 2024 році. Хоча ця протидія може затримати виправлення неплатежів, кредитори не розпочали процес прискорення виплат або арешту активів.

У зв'язку з ситуацією НАК "Нафтогаз" звернувся за коментарем до Lazard Frères SAS, яка допомагає з реструктуризацією боргу. Додається, що речниця компанії відмовилася від коментарів.

Борги "Нафтогазу"

26 липня 2022 року "Нафтогаз" не здійснив необхідні виплати за єврооблігаціями, через що стався дефолт за єврооблігаціями компанії.

2 серпня "Нафтогаз" знову просив кредиторів про відтермінування сплати боргу.

Пізніше компанія почала процедуру запиту до власників єврооблігацій щодо внесення змін до умов його відповідних боргових зобов'язань. Їм запропонували узгодити певні зміни умов таких цінних паперів, у тому числі відстрочення термінів сплати тіла і відсотків на період двох років, що в цілому є подібними Умовами до умов пропозиції, яку зробила Україна щодо державних єврооблігацій

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