За словами прем'єр-міністра, загальний фонд державного бюджету на 2020 рік вже виконано на 100%.

Україна входить у 2021 рік з прогнозами зростання економіки майже на 5%.

Читайте такожВ Україні сповільнилося падіння ВВППро це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"У 2021-й ми заходимо з прогнозами про зростання економіки майже плюс 5%. Для цього у нас з вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни", - написав він.

За словами Шмигаля, станом на 23 грудня загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%. До кінця року доходи бюджету будуть істотно перевиконані. У порівнянні з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням мит на більш ніж 60 мільярдів гривень.

Також прем'єр зазначив, що, "попри маніпуляції окремих персон, держава повністю виконує свої зобов'язання, зокрема щодо фінансування капітальних витрат". На єдиному казначейському рахунку станом на 23 грудня було понад 60 мільярдів гривень, і це абсолютний рекорд на цю дату.

"Всі борги із зарплати шахтарям виплачені, кошти на закупівлю вакцин виділені, доплати в розмірі 8 тисяч гривень українцям, діяльність яких буде припинена внаслідок "карантину зимових канікул", вже здійснюються", - повідомив глава уряду.

Що цьому передувало

Раніше Шмигаль заявляв, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% ВВП.

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Автор: Бредіхіна Ганна