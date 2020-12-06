За словами академіка Сергія Комісаренка, щоб правильно провести вакцинацію, потрібно підготувати всю інфраструктуру.

Масова вакцинація українців від коронавірусної хвороби COVID-19 почнеться не раніше середини 2021 року.

Читайте такожЛяшко заявив, що у 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 50% населення УкраїниТакий прогноз озвучив глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) України, академік НАНУ Сергій Комісаренко, передає «Україна 24».

«Головне – не проблема вакцини, а проблема вакцинації. Тобто потрібно підготувати всю інфраструктуру, логістику, для того, щоб її провести правильно», – зазначив він.

За словами Комісаренка, в Україні вакцина з'явиться на початку другого кварталу наступного року: «Але масова вакцинація буде проведена в середині наступного року, якщо Україна зробить те, що потрібно зробити».

Вакцина від COVID-19 для українців: що відомо

8 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про надання Україні безкоштовно вакцини від коронавірусу.

За словами Ляшка, це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.

24 листопада президент Володимир Зеленський розповів про перший етап вакцинації населення України від COVID-19 і назвав категорії, які матимуть пріоритетність щеплень.

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Автор: Катерина Шварц