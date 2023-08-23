Продати долар можна в середньому за курсом 37,80 грн, євро – 41,30 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 23 серпня, послабшав на 30 копійок - до 38,60 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні послабшав також на 30 копійок – до 42,20 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,80 грн за долар. Продати євро можна на 8 копійок дорожче, аніж попереднього дня, - 41,30 грн за євро.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" 22 серпня залишився на рівні попереднього дня - 38,05 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові подорожчав на 5 копійок – до 41,85 грн за євро.

Відео дня

За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анни Золотько, готівковий курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме в межах 37,6–38,5 грн/дол.

За словами експертки, попри всі коливання минулого тижня, глибокого зростання вартості долара на готівковому ринку не відбулося. Проте підвищена нервозність на ринку буде зберігатися, адже можливі додаткові виплати українцям до Дня Незалежності можуть підтримувати підвищений попит на іноземну валюту з боку громадян.

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