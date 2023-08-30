Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 30 серпня, подешевшав на 20 копійок - до 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові послабшав на 15 копійок – до 41,50 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 40,50 грн за одиницю іноземної валюти. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 30 серпня, зміцнився на 15 копійок - до 38,20 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні подорожчав також на 15 копійок і склав 41,65 грн за євро.

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За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, готівковий курс долара в Україні у більшості банків до 1 вересня перебуватиме в рамках коридору купівлі та продажу від 37,40 до 39,20 грн/дол. В обмінниках фінансових компаній цей коридор перебуватиме у межах від 37,70 до 39,10 грн/дол.

Щодо євро, експерт прогнозує, що в касах банків котирування євро перебуватимуть у межах 40,60-42,50 грн/євро. В обмінниках же фінкомпаній європейська валюта котируватиметься у межах коридору купівлі та продажу від 41,00 до 42,35 грн/євро.

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