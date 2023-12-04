Продати долар можна в середньому за курсом 36,80 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 4 грудня, подешевшав на 20 копійок – до 37,40 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 36,80 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,90 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 7 копійок і становить 37,37 грн/дол. (продати долар можна за 37,28 грн). Євро також знизився в ціні – на 13 копійок до 40,72 грн/євро (курс продажу – 40,50 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на понеділок, 4 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,46 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 39,66 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

Як розповів УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, серед чинників, які впродовж 4-10 грудня впливатимуть на валютний ринок, – співвідношення попиту та пропозиції на валюту, частоту та обсяги валютних інтервенцій НБУ, а також обсяги валюти, які регулятор може "спалити" на міжбанку, наситивши попит.

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