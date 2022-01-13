Максимальний курс долара в минулому році був зафіксований 23 січня.

Національний банк України на п'ятницю, 14 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,74 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,78 грн/євро, тобто гривня ослабла на 30 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Курс долара, наблизився до показників березня і травня 2021 року. Максимальний курс долара торік був зафіксований 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28,25.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,79/27,81 грн/дол., до євро - на рівні 31,84/31,86 грн/євро.

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Курс на 13 січня:

Національний банк України на четвер, 13 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,71 грн/дол., тобто гривня ослабла на 20 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозують, що до кінця січня 2022 року долар може торгуватися в діапазоні 27,1 – 27,7 грн, євро – в діапазоні 30,9-31,5 грн.