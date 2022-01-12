Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,48 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 13 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,71 грн/дол., тобто гривня ослабла на 20 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,48 грн/євро, тобто гривня ослабла на 31 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,72/27,74 грн/дол., до євро - на рівні 31,50/31,52 грн/євро.

Курс на 12 січня:

Національний банк України на середу, 12 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,51 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозують, що до кінця січня 2022 року долар може торгуватися в діапазоні 27,1 – 27,7 грн, євро – в діапазоні 30,9-31,5 грн.