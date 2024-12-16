Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 16 грудня, зріс на 10 копійок і становить 41,95 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок становить 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс до 44,44 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становить 41,95 грн/дол., що на 15 копійок вище за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,90 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 18 копійок і складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,20 грн/євро.

Нацбанк встановив на 16 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,61 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,74 гривень за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, до 22 грудня курс долара перебуватиме в межах 41,4 - 41,8 грн/дол. на міжбанку та 41,5 - 42 грн/дол. на готівковому ринку.

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