Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,91 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 7 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,20 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар знову оновив історичний максимум.

Щодо європейської валюти гривня також значно послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,91 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 58 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,23/42,26 грн/дол., а євро – 43,98/43,99 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в банках України 6 січня зріс на 15 копійок і в середньому становить 42,60 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,95 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 44,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,33 грн за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 6 січня зріс на 15 копійок і становить 42,60 грн за долар. Курс євро подешевшав на 20 копійок і складає 44,20 грн за євро. ї

Видання Bloomberg писало, що сстаном на 2 січня євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки на тлі побоювань щодо економіки Європи та розбіжностей у монетарній політиці зі США.

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