Нацбанк знизив ціну долара: офіційний курс валют на завтра

Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,87 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 23 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,03 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок.

Щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,87 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 23 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,99/42,02 грн/дол., євро – 43,84/43,86 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці впав до 42,42 грн/дол., а продати долар можна за 42,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,24 грн/євро, курс продажу - 44,03 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 22 січня знизився на 15 копійок і становить 42,50 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 44,20 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,90 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,80 до 43,00 грн/дол., а в обмінниках - від 42,00 до 43,00 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: