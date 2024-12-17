Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,91 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 18 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,83 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар другий день поспіль оновив історичний максимум.

Щодо європейської валюти гривня також послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,91 гривень за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,88/41,93 грн/дол., євро – 43,99/44,03 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 17 грудня зріс на 5 копійок і становить 42,00 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,40 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

До кінця 2025 року курс долара може зрости до рівня в 45,7 гривні, йдеться у макроекономічному прогнозі інвестиційної групи ICU. Аналітики припускають, що за базовим сценарієм можна гарантовано виключити, що темпи девальвації гривні наступного року перевищать 10%.

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