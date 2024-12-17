Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 17 грудня, зріс на 5 копійок і становить 42,00 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,40 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок зріс до 42,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав до 44,25 грн.

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Нацбанк встановив на 17 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,81 гривень за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 41,95 грн/дол., а продати долар можна за 41,90 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,30 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

У свою чергу начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься притомною, а щоденні курсові зміни будуть різноспрямованими та загалом незначними.

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