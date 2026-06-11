Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на п’ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,90 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 12 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,92 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, а долар відійшов від історичного максимуму.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,84 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,90/44,95 грн/дол., а до євро - 51,82/51,86 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 11 червня зріс на 10 копійок і становив 45,25 гривні за долар, а курс євро зріс також на 10 копійок і складав 52,45 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,65 гривні, а євро - за курсом 51,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Водночас курс долара до гривні в банках України зріс на 15 копійок і складав 45,30 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,73 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 7 копійок і становить 52,35 гривні за євро, а продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,70 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: