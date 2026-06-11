Долар і євро зросли у 'ПриватБанку': свіжий курс валют на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, а євро – 52,36 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 11 червня, зріс на 10 копійок і становить 45,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс також на 10 копійок і складає 52,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,65 гривні, а євро - за курсом 51,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився на рівні 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 52,36 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 11 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,98 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 14 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 10 червня – 44,84 грн/дол.).

Щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,90 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 15 копійок і складає 45,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,73 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 7 копійок і становить 52,35 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,70 гривні за євро.

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