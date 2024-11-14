Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 14 листопада, залишився на попередньому рівні і становить 41,65 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився одразу на 20 копійок і становить 44,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 43,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 39 копійок до 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,67 грн/долар, що на 8 копійок нижче вчорашного показника, а продати долар можна за 41,60 грн. Курс купівлі готівкового євро в обмінниках знизився на 16 копійок - до 44,39 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

Нацбанк встановив на 14 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро від НБУ встановлений на рівні 43,95 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 1 копійку.

Економічні експерти, проаналізувавши ситуацію після виборів президента США, дали українцям поради стосоно валюти - купувати чи продавати.

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