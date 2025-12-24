'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро на 24 грудня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 49,75 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 24 грудня, знизився на 12 копійок і складає 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 49,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу подешевшав на 18 копійок і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 24 грудня залишився незмінним і складає 49,75 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 24 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,10 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 15 копійок.

Після найгіршого року за майже десятиліття долар США тимчасово стабілізувався. Так, долар США подешевшав на 9% відносно кошика основних валют - найгіршим результатом за вісім років. Основні причини - очікування зниження ставок Федеральною резервною системою США, скорочення різниці між ставками та іншими основними валютами, а також посилення побоювань щодо бюджетного дефіциту і політичної невизначеності в США.

