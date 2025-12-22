2025 рік став провальним для американської валюти.

Після найгіршого року за майже десятиліття долар США тимчасово стабілізувався. Однак більшість інвесторів очікують, що у 2026 році його падіння повториться.

Про це пише Reuters. Зазначається, що долар США подешевшав на 9% відносно кошика основних валют, що є найгіршим результатом за вісім років. Основними причинами є очікування зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС), скорочення різниці між ставками США та іншими основними валютами, а також посилення побоювань щодо бюджетного дефіциту і політичної невизначеності в США.

В останні місяці долар зумів відновитись. Індекс валюти зріс майже на 2% від вересневого мінімуму. Проте стратеги валютного ринку зберігають прогнози щодо його ослаблення у 2026 році.

Очікування щодо подальшого падіння пов’язані з тим, що світова економіка починає зростати більш рівномірно.

"Я думаю, що відмінність у тому, що решта світу наступного року просто зростатиме більше", – зазначив портфельний менеджер Brandywine Global Ануджит Сарін.

За словами інвесторів, фіскальні стимули в Німеччині, політична підтримка економіки Китаю та покращення перспектив єврозони можуть зменшити перевагу США в темпах зростання, яка роками підтримувала долар.

Додатковий тиск на валюту створюють очікування щодо продовження зниження ставок ФРС, тоді як інші великі центробанки можуть утримувати ставки або навіть підвищувати їх. Ситуацію також підсилює ймовірна зміна голови Федрезерву, яку ринок може сприйняти як сигнал до більш м’якої монетарної політики.

Незважаючи на довгострокові прогнози щодо ослаблення долара, інвестори застерігають, що не можна виключати його короткострокового відновлення. Збереження ентузіазму інвесторів щодо штучного інтелекту та спричинений ним приплив капіталу в акції США можуть забезпечити короткострокову підтримку долара.

13 листопада президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування уряду, завершивши найдовший в історії США шатдаун, який тривав 43 дні.

За оцінками економістів, закриття економіки скорочувало ВВП країни більш ніж на одну десяту відсоткового пункту протягом кожного з приблизно шести тижнів перерви. Хоча очікується, що більша частина втраченого виробництва буде компенсована в найближчі місяці.

Раніше видання Bloomberg писало, що долар та інші американські активи потрапили під загрозу через дії президента Дональда Трампа.

