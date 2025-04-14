Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, а євро – 47,39 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 14 квітня, знизився на 1 копійку і становить 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 41 копійку – до 47,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 46,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 14 квітня, подорожчав на 22 копійки – до 47,39 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 14 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,39 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 46,92 грн за один євро, що стало історичним максимумом європейської валюти, тобто гривня знизилася одразу на 1,08 гривні.

Видання Reuters повідомляло, що долар упав 11 квітня через те, що ослаблення довіри до економіки США змусило інвесторів відмовитися від американських активів на користь більш безпечних варіантів. Так, індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до трьох валют (швейцарського франка, ієни та євро) і ще трьох основних аналогів, впав на 1,2%, вперше з липня 2023 року тимчасово опустившись нижче позначки 100.

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