Гривня продовжує перебувати під впливом геополітичних ризиків і складної ситуації в енергетичній сфері.

Курс гривні продовжить зниження і закріпиться в діапазоні 27,05-27,15 гривень за долар, після чого може досягти позначки 27,5 гривень за долар.

Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

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За його словами, курс гривні в п'ятницю, 26 листопада, торгується на позначці 27,1 гривень за долар, оновивши чотиримісячні мінімуми проти американського долара. На ринку зберігається високий попит на валюту з боку інвесторів і нерезидентів, попри вихідні в США.

"За даними НБУ, з початку листопада чисті покупки валюти населенням досягли 200 млн дол. Разом з тим попит на валюту зберігається з боку нерезидентів, які виходять з ОВДП і виводять капітал з країни. У другій половині листопада відтік вже перевищив 4,3 млрд грн. Отримані на цьому тижні купонні платежі за гривневими держоблігаціями нерезиденти також направили на покупку валюти, після чого підключилися спекулянти. Така поведінка покупців викликана активним новинним фоном навколо ризиків військового вторгнення РФ в Україну", - сказав експерт.

Він зазначив, що посилює цю тенденцію вихід на ринок енергоімпортерів, які починають закупівлю газу і вугілля. Також на ринку з'явилися імпортери товарів під новорічні та різдвяні розпродажі, тоді як експортери знизили свою активність.

"Гривня продовжує перебувати під впливом геополітичних ризиків і складної ситуації в енергетичній сфері. Єдиним покупцем залишається НБУ, який намагається згладити тенденцію. Очікуємо, що сьогодні курс продовжить зниження і закріпитися в діапазоні 27,05 - 27,15 гривень за долар, після чого може досягти позначки 27,5 гривень за долар", - резюмував Шевчишин.

Курс на 26 листопада:

Національний банк України на п'ятницю, 26 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,03 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій