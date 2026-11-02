Долар дешевшає на початку тижня: курс валют в Україні сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 45,28 грн, а євро – 50,54 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 2 листопада, знизився на 2 копійки і складає 46,02 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,28 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і становить 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,54 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 47,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,70 грн/євро, а курс продажу - 52,05 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 2 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,35 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня не змінилася. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок було встановлено на рівні 50,68 гривні за один євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в діапазоні 44,85-45,7 грн, а євро – 50-52 грн.

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